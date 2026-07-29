أعربت الطالبة روان إيهاب عبد الحليم، الأولى على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2026، من مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والحاصلة على 318.5 درجة، عن سعادتها البالغة بتحقيق المركز الأول، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل تحقيقًا لحلمها وحلم أسرتها.

وقالت روان، في تصريحات لـ«الشروق»، إنها كانت تحرص على تنظيم وقتها طوال العام الدراسي، والمذاكرة لجميع المواد بشكل منتظم حتى لا تتراكم عليها، مؤكدة أن الوصول إلى المركز الأول كان هدفًا سعت إليه منذ بداية العام.

وأضافت أن دعم أسرتها المستمر كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرة إلى أنها تنوي الالتحاق بكلية الحقوق، لتحقيق حلمها بأن تصبح مستشارة في المستقبل.

وأوضحت روان أن والدها تلقى اتصالًا رسميًا من وزارة التربية والتعليم لإبلاغه بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بينما علمت هي بالنتيجة في البداية من خلال أصدقائها الذين أرسلوا إليها خبر تفوقها، قبل أن تتأكد منه رسميًا.