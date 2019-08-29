التضامن: عودة آخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية غدا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن انتهاء عمل الجسر الجوى لعودة حجيج التضامن الاجتماعى، بعودة أخر أفواج حج الجمعيات، غدا الجمعة.

وقال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، إن نهاية رحلات عودة حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن ستكون غدًا الجمعة، وذلك بعودة أخر الأفواج من المدينة المنورة، والتى ستحمل 360 حاجا من كفر الشيخ؛ ليكتمل بذلك عودة جميع حجيج الجمعيات الأهلية إلى مصر وعددهم 12 ألف حاج.

وأشار عبد الموجود إلى أن رحلات التفويج بالعودة لأرض الوطن كانت تتم بانتظام ووسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى وتيسير كامل للإجراءات.