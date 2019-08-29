السلطات الأمريكية: الإعصار دوريان قد تزداد قوته عندما يضرب فلوريدا مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، أنه من المتوقع أن تزداد قوة الإعصار "دوريان" ليصبح إعصارا قويا من الفئة الثالثة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك مع مروره ناحية الشمال الغربي فوق المحيط الأطلسي، مما استدعى إعلان الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان دوريان تحول أمس الأربعاء من عاصفة استوائية إلى إعصار من الفئة الأولى مع مروره بجزر فيرجن الأمريكية حيث صاحبته رياح بسرعة 130 كيلومترا في الساعة.

ويبدو أن دوريان لن يضرب مباشرة بورتوريكو ، التي لا تزال تعاني من تداعيات إعصار مدمر عام 2017، حيث يتوقع أن يظل في شرق جزر البهاما بجنوب شرق فلوريدا يومي الخميس والجمعة، بحسب الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وقالت الإدارة إن دوريان سيصبح إعصارا خطيرا في غرب الأطلسي وسيتجه ناحية الشمال الغربي ليصل إلى اليابسة في الساحل الشرقي لفلوريدا مطلع الأسبوع المقبل.