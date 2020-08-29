رئيس البرلمان الألماني: المؤتمر العام للاتحاد المسيحي الديمقراطي سينعقد في ديسمبر المقبل

أعرب رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله عن رفضه تأجيل المؤتمر العام للاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه وتنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

وقال شويبله لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الصادرة غدا الأحد: "ينص قانون الأحزاب على انتخاب قيادتها مجددا كل عامين، ولا يسمح النظام الأساسي للحزب أيضا بعقد مثل هذا المؤتمر عبر الوسائل الرقمية. وبالتالي فالمؤتمر العام لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي سينعقد في ديسمبر المقبل".

وأوضح شويبله أن المؤتمر العام سيكون أقصر زمنا مما خطط له في الأصل وفي حال الضرورة سيتم الاقتصار على إجراء الانتخابات، مضيفا القول : "الأمريكيون، سواء الديمقراطيون أو الجمهوريون، أظهروا مؤخرا أن هذا ممكن. فلماذا لا ينجح الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا في ذلك؟".

وينتخب الحزب مطلع ديسمبر المقبل في شتوتجارت قيادة جديدة له، ويعد أوفر المرشحين حظَا لرئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي هو أرمين لاشيت رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا وخبير السياسية الخارجية نوربرت روتجن إلى جانب رئيس كتلة الحزب السابق بالبرلمان فريدريش ميرتس.

من جانبه قال رئيس اتحاد الحزب بولاية شمال الراين ويستفاليا ، توماس شتروبل، للصحيفة المذكورة: "سننجز فقط المهام القانونية الضرورية والملحة خاصة انتخاب مجلس إدارة الحزب... أما أي شيء آخر، مثل أمسية شتوتجارت، فستكون ضحية لأزمة كورونا، وصحيح أن هذا مؤسف لكن لا يصح أن نرتكب أخطاء: فالمؤتمر العام للحزب نعم، أما الحفل فلا".