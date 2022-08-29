استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8688 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و خمسة آلاف و856 إصابة والوفيات إلى 13 ألفا و760 حالة وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و26 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و647 ألفا و685 إصابة والوفيات إلى 32 ألفا و251 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 242 ألفا و307 إصابات، واستقرت الوفيات عند 5 آلاف و 226 حالة وفاة.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 153 ألفا و225 إصابة جديدة بفيروس كورونا و235 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 مليون و506 آلاف و515 حالة والوفيات إلى 39 ألفا وخمس حالات.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 20 ألفا و448 حالة و22 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و242 ألفا و9 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و866 حالة وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 43 ألفا و 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 49 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 23 مليونا و26 ألفا و960 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 26 ألفا و618 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 445 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و388 ألفا و21 حالة إصابة، وصفر حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و683 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 57 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وحالة وفاة جديدة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و833 ألفا و748 حالة، وارتفعت الوفيات إلى 20 ألفا و349 حالة، بحسب صحيفة ذا سلوفاك سبكتاتور.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 208 حالات إصابة جديدة، وحالة وفاة جديدة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و 35 ألفا و 841 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 40 ألفا و791 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1212 حالة إصابة جديدة، وحالتين وفاة جديدتين. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 7 ملايين و14 ألفا و510 حالات، وتبلغ حصيلة الوفيات 329 ألفا و390 حالة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 7 آلاف و591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 44 مليونا و415 ألفا و723 حالة.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 527 ألفا و799 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 84 ألفا و931 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و802 ألف و993 شخصا، وذلك بعدما تعافي 9 آلاف و206 أشخاص خلال ال24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 1745 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و735 ألفا و902 حالة، إلى جانب 6 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد 2714 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و167 ألفا و759 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 116 ألفا و967 حالة.

وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 26 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 137 ألفا و581 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و56 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 375 إصابة جديدة و4 حالات وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و122 ألفا و870 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و781 حالة وفاة.

وفي روسيا، أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 39 ألفا و658 إصابة جديدة و77 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 19 مليونا و445 ألفا و581 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 384 ألفا و160 حالة وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 226 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و568 ألفا و679 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و575 حالة وفاة.