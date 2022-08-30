الإسماعيلي يتلقى عرضا إماراتيا مغريا لبيع باهر المحمدي

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تلقى مسؤولو النادي الإسماعيلي عرضاً مغرياً خلال الساعات الماضية من أحد الأندية الخليجية، للحصول على توقيع مدافع الفريق ومنتخب مصر الأول لكرة القدم باهر المحمدي.

وقال المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي إن لديه عددا من العروض الخارجية لبيع ثنائي الفريق باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي.

ويمر الإسماعيلي حالياً بضائقة مالية قوية جدا وقد يضطر لبيع عدد من لاعبيه لعبور النفق المظلم الذي يتخبط فيه حالياً.

وأضاف المهندس يحيى الكومي: «تلقينا عرضا إماراتيا بمقابل مادي كبير من أجل شراء باهر المحمدي، لكننا نأمل أن يتم حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي ولا نضطر لبيع أي لاعب من نجوم الفريق».

وكان باهر المحمدي هدفاً في الفترة الماضية لعدد من الأندية على رأسها قطبي القمة الأهلي والزمالك.