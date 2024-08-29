الحوثيون يؤكدون السماح بسحب سفينة النفط المحترقة سونيون من البحر الأحمر

قال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، مساء اليوم الأربعاء، إن جماعته سمحت بسحب سفينة النفط المحترقة "سونيون".

وأضاف عبدالسلام، وهو أيضاً رئيس الوفد المفاوض للحوثيين، في بيان له، "بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصاً الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة "سونيون".

وأشار عبدالسلام إلى أن احتراق سفينة النفط المذكورة "مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بهدف ممارسة الضغط على كيان العدو الصهيوني لوقف عدوانه على غزة".

وشدد عبدالسلام بالقول "على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بكيان العدو الصهيوني أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات اليمنية أينما يمكن أن تطالها يد القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن ناقلة النفط "سونيون"، التي تحمل مليون برميل من النفط الخام، كانت تبحر من العراق إلى اليونان عندما تعرضت للهجوم في 21 أغسطس الجاري.

وكانت جماعة الحوثي، قد بثت الجمعة الماضية، مشاهد إحراق السفينة اليونانية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها "انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

ومنذ نوفمبر 2023 يواصل الحوثيون استهداف العديد من السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويقولون إن هذه العمليات تأتي"نصرة لغزة".