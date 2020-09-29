تشارك غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في النسخة الخمسين من معرض "إيجي كيدز اند نيللي"، والذي يعد الحدث الأهم والأكبر في صناعة وتجارة منتجات ملابس وإكسسوارات الأطفال، والذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل ولمدة 3 أيام للتجار وأصحاب المحلات، والذي سيقام هذا العام بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض، مدينة نصر، وفق بيان الغرفة اليوم.

وتشمل مجالات المعرض ملابس الأطفال بأنواعها والإكسسوار، الأحذية والشنط، ومستلزمات الأطفال الرضع، وأيضا مستلزمات الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى أثاث وألعاب الأطفال والأدوات التعليمية.

وسيتم تخصيص جزء من المعرض أيضًا لعرض وبيع أحدث مستلزمات الإنتاج في مجالات تصنيع ملابس الأطفال.

وسيستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين، وأصحاب المكاتب التجارية، وسيكون فرصة لإبرام تعاقدات تجارية بأسعار منافسة.

وأكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، أن الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف أنشطة تنظيم المعارض والمؤتمرات، بداية من أكتوبر، موجهًا الشكر إلى الحكومة على قراراتها المساندة للقطاع الصناعي.

وقال عبد السلام، إن تلك المعارض تعد قنوات تواصل مهمة بين المصنعين والتجار، حيث تسمح للمصانع الأعضاء بالغرفة في عرض منتجاتهم على التجار المحليين، أو أصحاب المكاتب الخارجية، وتساعدهم في إبرام العديد من التعاقدات الجيدة للموسم الشتوي الجديد بأفضل الأسعار، حيث يتراوح أعداد المترددين، وزوار المعرض إلى ما يقرب من 7 آلاف تاجر أو أصحاب محلات صناعة ملابس الاطفال ومستلزماتها.

وأضاف، أن التوسع في أنشطة المعارض سواء المخصصة للتجار مثل "إيجي كيدز أند نيللي" أو الأخرى المتخصصة في البيع المباشر للجمهور، تسهم بشكل فعال في تنشيط حركة المبيعات، وإعادة الرواج للقطاع الذي طالما عانى خلال الشهور الماضية من جائحة "كوفيد 19".

وأكد رئيس الغرفة، على أهمية معرض "إيجي كيدز أند نيللي"، باعتباره يضم أكبر تجمع لمصانع الأطفال في مصر والشرق الأوسط، لذا يعد المنبع الرئيسي لتجار ملابس الأطفال وتبلغ حجم التعاقدات التجارية فيه ما يقرب من ربع مليار جنيه.

وشدد رئيس الغرفة، على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية خلال المعرض، والتزام المشاركين والزوار بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات بشكل دائم، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الجميع، وسيتم توفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من الميادين العامة وكذلك متاح خدمة البيع اون لاين وتوفير خدمة الشحن مجانًا.

كما تحرص الغرفة على تقديم جميع خدماتها لأعضاء الغرفة المشاركين في المعرض والتواصل معهم بشكل مباشر للنهوض بالقطاع .