مصرع عامل انقلب بموتوسيكل في الدقهلية

لقى عامل مقيم مدينة المنزلة محافظة الدقهلية مصرعه متأثرا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف فى المخ وذلك على إثر قيادتة دراجة نارية.

وحال سيره على طريق (بورسعيد - المطرية) بمنطقة ابن سلام بنطاق مركز المطرية اختل مقود القيادة بيده مما تسبب فى انحرافه على جانب الطريق وسقوطه مما تسبب فى وفاته، وجرى إيداع جثمانه بمستشفى المطرية المركزي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى المطرية المركزي لمأمور مركز شرطة المطرية بوصول"شاكر.ا.ا.ا"،39 عاما، عامل، ومقيم بندر المنزلة مصابا بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف فى المخ "إدعاء حادث طريق" وتوفى عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال شقيقة"شكري"،38 عاما، عامل ومقيم المنزلة قرر أنه حال قيادة شقيقة دراجة نارية " موتوسيكل "بدون لوحات معدنية وسيره على طريق ( بورسعيد - المطرية ) وأمام منطقة ابن سلام بدائرة المركز، اختل مقود القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالموتوسيكل واصطدامها بـ"بلدورة" بمنتصف الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.