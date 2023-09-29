وفاة متهم خلال اصطحابه لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات في الدقهلية

لفظ عاطل، مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن 5 سنوات و6 أشهر، أنفاسه الأخيرة أمام أبواب قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة من مساعد شرطة سري بإبلاغه بواسطة أحد السماسرة بمنطقة الكرنك برغبة شخصين فى استئجار شقة مفروشة.

جرى الكشف عن الشخصين جنائيًا، وتبين أن أحدهما يدعى "ص.ع.ش.ا"، 53 عامًا، عاطل، ومقيم قسم الأهرام بمحافظة الجيزة والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمين جزئيين بإجمالي حبس 5 سنوات و6 أشهر وكفالة 2000 جنيه.

جرى إعداد حملة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة المقدم محمود القصبي، وضبط المطلوب جنائيًا واصطحابه للقسم، وحال وصول القوة المكلفة بضبطه لقسم شرطة جمصة وبرفقتهم المطلوب، سقط مغشيا عليه وجرى نقله إلى مستشفى جمصة المركزي ليتبين وفاته.

وكلف مدير المباحث الجنائية، ضباط قسم المساعدات الفنية بفحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان ومراجعتها، وتبين صحة الواقعة.

وبسؤال نجل المتوفى، 32 عامًا، عامل بمحل هواتف محمولة، أيد المضمون ذاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاة والده.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 1124 إداري قسم شرطة بلقاس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن جثمان المتوفى وتسليمه لذويه.