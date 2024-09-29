قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيشه شن ضربة على جماعة الحوثي اليمنية (التي خلفت أربعة قتلى وعدد من الجرحى واستهدفت ميناء الحديدة ومطارها).

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد: «جميعنا نرى المسافة، ونرى الأهداف ونرى اللهب، وجميعنا نرى الثمن الذي نكبّده لكل من يهاجمنا».

وأشار إلى أنهم سيواصلون ملاحقة من وصفهم بأعدائهم، لافتًا إلى أنه عندما أصدر أمرًا باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان يعلم أن ما سمّاه شعبًا يقف وراء هذا القرار.

ولفت إلى أن إسرائيل تشهد حاليًّا أيام كبيرة وفي الوقت نفسه، تشهد تحديات، معتبرًا أنهم يغيرون الواقع الاستراتيجي للشرق الأوسط.

ونوه بأن تغيير موازين القوة يعطي إمكانيات لتحالف جديد في الشرق الأوسط، معتبرًا أن من وصفهم بأصدقاء وأعداء إسرائيل يرونها «دولة قوية»، وفق زعمه.

ولفت إلى أنّهم موجودون حاليًّا في قمة حرب صعبة، لها أثمان باهظة، مؤكدا أن أيام صعبة أمامهم، ما يستدعي تكاتفًا واتحادًا ووقوفًا بصمود لتحقيق أهداف الحرب، وهي القضاء على حركة حماس وإعادة المحتجزين وإعادة سكان الشمال (على الحدود مع لبنان) لبيوتهم.