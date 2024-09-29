وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الغارات على اليمن: لا مكان بعيد علينا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إنه ليس هناك مكان بعيد بالنسبة إلى إسرائيل.

جاء ذلك بعد الغارات التي نفّذها جيشه على مدينة الحديدة في غرب اليمن في وقت سابق من اليوم الأحد، ووصفت بأنها الأعنف من نوعها.

وقال جالانت في بيان صادر عن مكتبه بعد تنفيذ الضربات:«رسالتنا واضحة: بالنسبة إلينا، ليس هناك مكان بعيد»، بحسب وكالة رويترز.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية، مساء الأحد، مناطق عدة من الحديدة في اليمن، والتي تسيطر عليها جماعة الحوثي التابعة لإيران.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن.