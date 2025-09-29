عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، وقاموا بالغناء والرقص، أمام قبة الصخرة المشرفة.

في شأن آخر، أغلق مستوطنون، طريقًا زراعية وأطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ببلدة مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر بأن مستوطنين أغلقوا طريق تجمع خلة السدرة، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين، للتضييق على الأهالي، ومحاولة تهجيرهم قسرًا.