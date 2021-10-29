فون دير لاين قبل قمة العشرين: يجب أن نكون قدوة

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين إلى الارتقاء إلى مستوى دورهم القيادي العالمي.

وقالت فون دير لاين لمحطتي تليفزيون القناة الأولى والثانية الألمانيتين العامتين "إيه آر دي" و"زد دي إف" قبل قمة الدول الصناعية الرائدة هذا العام في روما: "يجب أن نكون قدوة في القضايا المهمة جدا في هذا الوقت".

وأضافت إن القضية الرئيسية الآن هي كيفية تطعيم 70% من سكان العالم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومكافحة تغير المناخ بحلول منتصف العام المقبل.

وفيما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا، قالت إنه يجب أن يظل التركيز منصبا على صادرات اللقاحات والتبرعات.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي بناء القدرات الإنتاجية في أفريقيا، على سبيل المثال، كما قالت فون دير لاين.

وفيما يتعلق بموضوع تغير المناخ، قالت إنه يجب علينا أن نكون قدوة حسنة وأن نضع أهدافا طموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل أن يبدأ مؤتمر المناخ العالمي كوب 26 يوم الأحد المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب دعم البلدان النامية ماليا، ويجب إحداث التغيير بالتكنولوجيا والابتكار.

وشددت فون دير لاين :"الآن، في مطلع هذا الأسبوع... من الأهمية بمكان أن نكون نحن، الدول الصناعية الرائدة، قدوة لمؤتمر كوب 26، لأن دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".