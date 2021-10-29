 الصين: إعطاء أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا في نوفمبر - بوابة الشروق
الجمعة 29 أكتوبر 2021 6:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

الصين: إعطاء أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا في نوفمبر

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 5:56 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 5:56 م

أظهرت بيانات من لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء أكثر من 2.257 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني حتى يوم أمس.

وفي السياق، أعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم، أن مدينة شانغهاي ستبدأ إعطاء جرعة لقاح "كوفيد-19" المعززة لمواطنيها بالمجان بداية من الأول من شهر نوفمبر المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وذكر مكتب الفريق القيادي للوقاية من "كوفيد-19" والسيطرة عليه في المدينة أن المواطنين الذين يبلغون 70 عاما فأكثر يجب أن يكونوا بصحبة أسرهم أو متطوعين خلال حصولهم على التطعيم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك