الصين: إعطاء أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا في نوفمبر

أظهرت بيانات من لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء أكثر من 2.257 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني حتى يوم أمس.

وفي السياق، أعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم، أن مدينة شانغهاي ستبدأ إعطاء جرعة لقاح "كوفيد-19" المعززة لمواطنيها بالمجان بداية من الأول من شهر نوفمبر المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وذكر مكتب الفريق القيادي للوقاية من "كوفيد-19" والسيطرة عليه في المدينة أن المواطنين الذين يبلغون 70 عاما فأكثر يجب أن يكونوا بصحبة أسرهم أو متطوعين خلال حصولهم على التطعيم.