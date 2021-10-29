أحمد مراد: أعتمد على الخيال ولا أقدم الحقائق التاريخية البحتة

أكد الكاتب أحمد مراد، أن مصطلح الرواية يبرئ ساحة الكاتب حال اعتمد على الخيال في تناول نصوص تاريخية، قائلا «اعتمد على الخيال في بعض الروايات، ولا أقدم الحقائق التاريخية البحتة».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن ميزان كتابة فيلم «كيرا والجن» يتعلق بحسابات الإنتاج الضخمة، لافتا إلى أن كافة التفاصيل في فيلم كيرا والجن لها حسابات إنتاجية معقدة.

وأكد مراد على أنه يجب أن ندرك قيمة الكتاب، وأن نولي أهمية أكبر للقراءة، مضيفا أن «وحيد حامد أثر في العديد من الكتاب والمبدعين».

أحمد مراد هو كاتب ومصور وسيناريست، له العديد من الروايات، وتصدرت كتبه قائمة الكتب الأكثر مبيعًا لفترة طويلة، كما أنه أصبح من أهم وأشهر الكتاب الشباب في مصر والوطن العربي في الفترة الأخيرة.

قام بتأليف العديد من الروايات ومنها: رواية الفيل الأزرق، رواية تراب الماس، راوية أرض الإله، رواية فيرتيجو، رواية موسم صيد الغزلان، رواية 1919.

جدير بالذكر أن آخر أعماله رواية «لوكاندة بير الوطاويط»، الصادرة عن دار الشروق للنشر، وتدور أحداث الرواية في فترة حكم الخديوى إسماعيل، وحول مصور الموتى «سليمان أفندى السيوفى»، والذى عُثر على يومياته مدفونة بعناية ومحفوظة بشكل جيد فى العام فى 2019، أثناء عملية ترميم «لوكاندة بير الوطاويط»، وما تكشفه هذه اليوميات من عمليات اغتيالات ممنهجة ضد مجموعة من رجال الدولة المصرية.