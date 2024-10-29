الأسترالية إيلي كاربنتر أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة

سُجِّلَت قصة تاريخية في حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023 بالعاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الثلاثاء، حيث أصبحت الأسترالية إيلي كاربنتر أول لاعبة تفوز بجائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة لعام 2023.

وتفوقت النجمة الأسترالية ، على المرشحة الأخرى اليابانية يوي هاسيجاوا، حيث تم تقديم هذه الجائزة للمرة الأولى في هذه النسخة، تقديرًا لنمو كرة القدم النسائية ونجاح أفضل لاعبات القارة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد موسم كاربنتر القوي في 2023 / 2024 قوتها الذهنية وتصميمها، حيث عادت من فترة غياب بسبب الإصابة لمدة 8 أشهر لتصبح مرة أخرى عنصرًا أساسيًا في كل من النادي والمنتخب الوطني.

بعد 14 شهرًا من إصابتها بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، شاركت المدافعة الشجاعة في كأس العالم للسيدات للمرة الثانية في أستراليا ونيوزلندا العام الماضي، وأكملت 6 مباريات من أصل 7 لقاءات لمنتخب أستراليا، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا ببلوغه الدور قبل النهائي في كأس العالم.

بعد ذلك، ساعدت كاربنتر في تأهل المنتخب الأسترالي إلى دورة الألعاب الأولمبية، وهي الألعاب الثالثة على التوالي.

وبرزت موهبة النجمة الأسترالية في سن مبكرة، حيث تركت مسقط رأسها في كوورا بنيو ساوث ويلز في سن 12 عامًا لممارسة كرة القدم، وتطورت كاربنتر لتصبح واحدة من أفضل المدافعات في العالم منذ ظهورها لأول مرة كمحترفة وظهورها الأول مع المنتخب الوطني في سن 15 عامًا.

وحطمت كاربنتر الرقم القياسي لأصغر لاعبة تشارك في الدوري الأمريكي للسيدات، وأصغر لاعبة تسجل في البطولة، وذلك خلال فترة وجودها مع نادي بورتلاند ثورنز في الولايات المتحدة، وقد فازت بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الفرنسي للسيدات منذ انضمامها إلى أولمبيك ليون في عام 2020.

ولعبت كاربنتر (24 عامًا) دورًا حيويًا في نجاح نادي ليون في موسم 2023 / 2024 وتم اختيارها في فريق الموسم، كما لعبت دور البطولة في مسيرة ليون لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.