مسئول إسرائيلي: الجدول الزمني لنهاية العملية العسكرية في لبنان قريب

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسئول سياسي قوله إن الجدول الزمني لنهاية الحملة في لبنان قريب ويتضمن أسابيع قليلة.

وأضاف المسئول أن "الاتفاق سيستند للقرار 1701 ودعم أمريكي لعمل إسرائيل ضد نقل أسلحة إيرانية للبنان"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار إلى أن "الاتفاق سيؤمن دعما أميركيا لعمل إسرائيل على منع حزب الله الاقتراب من الحدود".

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا اليوم لبحث كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في لبنان.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن الحرب في الشمال (لبنان) ستنتهي قبل نهاية العام، بحسب ما أفادت به شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أفادت بدوي صفارات الإنذار تدوي في دوفيف في الجليل الأعلى، وشلومي وكابري وحانيتا وبلدات أخرى بالجليل الغربي.