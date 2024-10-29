الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف ثلاث سفن في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن مساء الاثنين تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ضد ثلاث سفن تجارية في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان له "إن العملية الأولى استهدفت سفينة /إس سي مونتريال/ جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين".

واستهدفت العملية الثانية، وفقا لسريع "السفينة /ميرسك كولون/ في البحر العربي، ونُفذَت العملية بصاروخ مجنح".

وأشار المتحدث العسكري الحوثي إلى أن العملية الثالثة "نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية (تابعة للجماعة) استهدفت السفينة /موتارو/ في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأوضح سريع أن استهداف السفن الثلاث "جاء لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتوعد سريع، باستمرار جماعته في استهداف خطوط الملاحة البحرية بالصواريخ والطائرات المسيرة "حتى توقف إسرائيل حربها في غزة ولبنان".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق، تلقيها بلاغات بوقوع انفجارات منفصلة قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وتنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة منذ نوفمبر الماضي، تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا أو تلك المتجهة إليها، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة.