محافظ الغربية يتابع مواعيد غلق المحلات ويغلق محلا لبيع الشيشة بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة مسائية بشوارع مدينة طنطا حيث تفقد شوارع البحر، النحاس، المحطة، الجانبية، الجلاء، حسن رضوان، سعيد، حسن حسيب، طريق المحلة طنطا، الاستاد، كورنيش طنطا، طريق طنطا إسكندرية الزراعى، الفاتح.

وتم رفع كافة الإشغالات، وغلق وتشميع محل بشارع حسن رضوان لبيعه الشيشة، وخلال الجولة تم التنبيه على أصحاب المحلات والمقاهى بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم واتباع الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بمواعيد غلق المحلات فى المواعيد المحددة لها. كما قامت إدارة المرور بسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر كتاباً دورياً يحدد مواعيد غلق وفتح المحال والمقاهى والمولات التجارية وذلك تنفيذاً لقرار وزير التنمية المحلية.

ورافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا ونوابهم.