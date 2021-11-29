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وجه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، التهنئة لفريق عمل قناة صدى البلد بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاقها.

وقال الدكتور أحمد فتحي سرور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال احتفالية قناة صدى البلد بمرور 10 سنوات على انطلاق القناة، إن قناة صدى البلد عظيمة وتؤدي رسالة في غاية الأهمية مشيرا إلى أن شخصية الإعلامي أحمد موسى مؤثرة وتستدعي جذب الانتباه.

وأضاف رئيس مجلس الشعب الأسبق أن صدى البلد نجحت في كسب ثقة المشاهد وتناقش قضايا ذات أهمية مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية للقناة تجعلها تكتسب رصيدا جديدا لدى المشاهد والمتابع.