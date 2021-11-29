إعلام محلي: إعادة اعتقال قيادات في الحكومة السودانية السابقة بتهمة تحريض القوات النظامية

أفاد موقع "سودان تريبيون" الإخباري السوداني، بأن السلطات أعادت اعتقال ما لا يقل عن سبعة من المسؤولين في الحكومة السابقة بعد وقت وجيز من الإفراج عنهم، وقالت إنهم موقوفون بموجب بلاغات جنائية تستدعي التحقيق معهم واحتجازهم.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمر في 25 أكتوبر الماضي بإلقاء القبض على أغلب مسؤولي حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في سياق حزمة من الإجراءات التي قال إنها ترمي إلى "تصحيح مسار الثورة". وبعد ضغوط محلية ودولية أعيد رئيس الوزراء إلى منصبه في سياق اتفاق سياسي وقعه مع البرهان وكان من بين بنوده الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وبالفعل أخلت السلطات سبيل عدد من المسؤولين والوزراء على عدة دفعات، لكن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أوقفت أمس الأول السبت مجددا كل من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان ووزير الصناعة في الحكومة المنحلة إبراهيم الشيخ وعضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح، علاوة على المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، والقيادي بتجمع المهنيين إسماعيل تاج وآخرين.

وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين إقبال علي، للموقع، إن المحامين تقدموا بطلب لزيارة المعتقلين لكن تم إبلاغهم بأنهم محتجزون بموجب بلاغات تحت المادتين 58،62 من القانون الجنائي.

وأوضح أن المادة 58 تتصل بتحريض القوات النظامية على التمرد، بينما تتحدث المادة 62 عن إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام.

ولا يوجد رقم معلن من السلطات السودانية عن عدد المعتقلين منذ إجراءات البرهان، إلا أن معارضين لتلك الإجراءات يقدّرون العدد بالمئات.