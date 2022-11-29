مصدران في أوبك بلس: المجموعة قد تدرس مزيدا من خفض الإنتاج

رجحت 5 مصادر في «أوبك +»، أن تبقي المجموعة سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي رجح فيه مصدران، النظر في خفض إضافي للإنتاج، لتعزيز الأسعار التي تراجعت؛ بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الثلاثاء، قال المصدران إن «المجموعة قد تناقش خفضًا آخر للإنتاج، لكن لم يعتقد أي منهما أن خفضًا آخر محتمل بدرجة كبيرة».

وتعززت أسعار النفط، مع تفوق تأثير التوقعات بشأن خفض إنتاج «أوبك+» في اجتماعه المقبل، على مخاوف تراجع الطلب بعد إشارات على تقييم التجار للتطورات في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد أن تحركت بكين لقمع الاحتجاجات المناهضة لسياسة «صفر- كوفيد».

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت القياسي» - تسليم يناير 2023- بنحو دولارين أو 2.45 في المئة، إلى 85.22 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت بنحو 0.5 في المئة أمس الاثنين.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الأمريكي» -تسليم يناير 2023- بنسبة 2.1 في المئة أو 1.64 دولار، إلى 78.83 دولار للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعاً 1.3 في المئة في أولى جلسات الأسبوع.

وزاد الخامان القياسيان أكثر من دولارين في وقت سابق اليوم.

وبذلك تحولت أسعار الخام إلى الارتفاع بعد أن تراجعت لثلاثة أسابيع متتالية لتبلغ أدنى مستوياتها في 10 أشهر الأسبوع الماضي، إذ أنهى «برنت» الأسبوع الأخير منخفضاً 4.6 في المئة، بينما تراجع خام «غرب تكساس الوسيط» 4.7 في المئة.