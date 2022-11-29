وزيرة الخارجية الألمانية: مولدات القاطرات يمكنها إنتاج الكهرباء في أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، إن تكنولوجيا القاطرات يمكن أن تساعد في الإمداد الطارئ بالكهرباء لأوكرانيا.

وقالت بيربوك، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بوخارست إنه يتم حاليا بذل جهود جمة لإيجاد طريقة لتفكيك المولدات من قاطرات السكك الحديدية ثم نقلها إلى أوكرانيا عن طريق شاحنات أو قطارات، موضحة أن أوكرانيا بحاجة إلى مولدات كبيرة لتحل محل محطات الطاقة التي قصفتها روسيا، مشيرة إلى أن "كل إبداع" هنا مطلوب أيضا إلى جانب المال.

وبخصوص الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، قالت بيربوك: "وحشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا حدود لها، إنه يعلم أنه لا يمكن استعادة إمدادات المياه والطاقة بضغطة زر"، مشيرة إلى أن بوتين يقبل موت الأطفال وكبار السن والعائلات من العطش أو الجوع أو التجمد، بحسب قولها.