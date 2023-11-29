الفصائل الفلسطينية: شروط الإفراج عن الأسرى العسكريين ستكون مختلفة تماما

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قالت الفصائل الفلسطينية، إنّ تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لأيام إضافية هو أمر وارد.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، عن الفصائل تأكيدها أن المفاوضات الجارية الآن تشمل كيفية إنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة.

وأشارت إلى أنّ شروط الإفراج عن الأسرى العسكريين ستكون مختلفة تماما، لافتة إلى أن التفاوض حول العسكريين سيكون مرهونا بوقف الحرب.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.

واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.