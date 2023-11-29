نشطاء أتراك يريدون إرسال أسطول سفن مساعدات لغزة رغم محاولة 2010 المميتة

يسعى نشطاء أتراك لإرسال أسطول من السفن تحمل مساعدات لقطاع غزة المحاصر، في إطار حملة دولية، بحسب ما قاله أحد الممثلين المحليين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الأربعاء.

وقال بهيشتي إسماعيل سونجور، رئيس الرابطة التي تشارك في التنظيم ومقرها إسطنبول، لـ(د.ب .أ) عبر الهاتف: "هدفنا هو نفس هدف مافي مرمرة. ونحن نمارس العصيان المدني.. ونريد إنهاء الحصار الإسرائيلي".

وأشار سونجور إلى الواقعة التي حدثت في 2010 عندما اقتحمت قوات الكوماندوز الإسرائيلية السفينة مافي مرمرة، ما أسفر عن مقتل عشرة نشطاء. وكانت السفينة تحاول فك الحصار عن غزة وتسببت في خلاف دبلوماسي شهد سحب تركيا سفيرها من إسرائيل.

ومازال من غير الواضح ما إذا كان الأسطول المعتزم، الذي قال سونجور إن هناك حملة تبرعات جارية له، سوف يبحر في المستقبل القريب.

وأضاف سونجور أن الحملة كان مقررا في البداية أن تنطلق في منتصف 2024، ولكن جرى تبكيرها بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وتابع أن النشطاء ما زالوا يبحثون عن سفن للحصول عليها، مشيرا إلى أن الطقس السيئ في البحر المتوسط حاليا لن يسمح بالإبحار.

وفي 2010، كانت هيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية التركية (أي اتش اتش) قد أرسلت مافي مرمرة. ونشرت مؤخرا بيانات تدعم حماس. ولكن الهيئة ليست ضالعة بشكل رسمي في الأسطول المقرر.

وقال سونجور إنه جار الدفع بالمبادرة من جانب منظمة دولية تسمى تحالف أسطول الحرية.