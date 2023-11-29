وزير خارجية تركيا: الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة وسكانها ترتقي لجرائم حرب

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن «الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة وسكانها ترتقي لجرائم حرب».

وشدد في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، على الحاجة لمؤسسات قوية لفرض القانون الدولي، وحماية بوصلة الإنسانية الأخلاقية.

وأضاف: «لسوء الحظ مجلس الأمن فشل في الوفاء بمسئولية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وعجز عن الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة».

واستطرد: «الأسوأ من ذلك، أن المجلس لا يمكنه أن يعالج الظلم التاريخي الذي عانى منه الفلسطينيون لعقود»، ذاكرًا أن «هذا الشلل يؤثر في الأزمات الأخرى، ويحد من مصداقية المجلس أمام الإنسانية، ويحد من النظام الدولي القائم على قواعد الأمم المتحدة».

وأكمل: «لو لم نعالج المشكلات سنواجه التطرف المتصاعد من كل الجوانب، والذي يستفيد من انعدام العدالة والإفلات من العقاب».

وتابع: «الملايين حول العالم يدعون للتضامن مع فلسطين»، محذرًا من أن «إحباط هؤلاء في وجه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، يؤدي إلى فوضى في الكثير من الدول».

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.