إعلام عبري: أعضاء بالكابينت يؤيدون وقف الحرب والإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن عددا من أعضاء الكابينت السياسي الأمني يؤيد وقف الحرب على غزة والإفراج عن كل السجناء الأمنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية، دون مزيد من التفاصيل.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.

واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.