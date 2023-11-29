اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 فلسطينيين من رام الله والبيرة، و8 فلسطينيين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت كلا من: رامي التايه، وراجي موسى التايه، وشفيق مصاروة، وصالح نوفل، بعد أن داهموا منازلهم، وفتشوها، وفقا لـ"وفا".

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الغني جاسر أبو مخو "25 عاما" من قرية دير جرير شمال شرق رام الله، أثناء تواجده قرب مخيم قلنديا شمال القدس.

واعتقلت 6 فلسطينيين من مخيم عسكر القديم، وهم: عيسى الزين، ويزن الزين، وزياد الزين، ومحمد ابو سالم، وأحمد أبو سالم، وعلي أبو سالم، بعد أن داهمت منازلهم، وتفتيشها.

واعتقلت عماد حسن بزاري، وأحمد حسن بزاري، بعد دهم منزلي ذويهما في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت قرى بورين ويتما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.