وزير الخارجية: علينا وقف الحرب اللعينة على غزة قبل التفكير في ملامح اليوم التالي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تؤكد رفضها الكامل لأية نوايا أو خطط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، بنقل الشعب من أرضه المحتلة منذ عام 1967.



وأضاف في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن المجتمع الدولي عليه الوقوف بقوة أمام الممارسات التي تؤدي لذلك، ومنع تأثير هذا التوجه على المنطقة بأسرها.



وأشار إلى أن «اليوم الحالي أو التالي جدل يتزايد الحديث فيه»، قائلًا إن «الإجابة واضحة استنادًا للمنطق السليم، والمرتبطة بوقف الحرب اللعينة وحفظ الأرواح وحماية المدنيين من ويلاتها، قبل التفكير في ملامح اليوم التالي».



ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.