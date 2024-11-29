وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يكرمان رئيس النظافة والتجميل لمشاركته في تنظيم المنتدى الحضري العالمي

كرمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، العميد وليد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل العاصمة، تقديراً لجهوده الكبيرة في المشاركة في تنظيم فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، الذي استضافته مدينة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء التكريم في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة والمحافظة في حديقة الأزهر، بحضور عدد من المحافظين ونوابهم، بالإضافة إلى المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي وقيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وأكدت الوزيرة والمحافظ الدور البارز الذي لعبه العميد وليد أبو النصر وفريق عمل الهيئة العامة لنظافة وتجميل العاصمة في إنجاح المنتدى، مشيدين بالجهود المستمرة في الحفاظ على نظافة وتجميل العاصمة وتوفير بيئة مناسبة لاستقبال الضيوف الدوليين، مما ساهم في إظهار القاهرة بأبهى صورها أمام المشاركين في المنتدى.