القسام تتبنى عملية أرئيل: الحكومة الصهيونية ستدفع ثمن قرارتها بالضفة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، مسئوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.

وقالت الكتائب: "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة، فأصاب 9، منهم 3 في حالة حرجة"، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأضافت: "الحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها".

كما قالت: "نزف لشعبنا العظيم الشهيد القسامي المجاهد سامر حسين منفذ العملية البطولية قرب أرئيل".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيا أطلق النار على حافلة للمستوطنين بالقرب من مفترق جيت، وأنه تم إطلاق النار عليه وإصابته، بحسب وكالة معا الإخبارية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود جرحى من الجيش الإسرائيلي بين المصابين في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل هي كمين استهدف دورية للشرطة وحافلة.