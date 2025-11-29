مفوضة أوروبية: إسرائيل رفضت دخولي غزة

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، إنها كانت تعتزم دخول غزة خلال زيارتها إلى مصر، إلا أن إسرائيل رفضت طلبها للعبور.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الجمعة، عند معبر رفح، حيث أشارت أن الفلسطينيين ما زالوا يُقتلون يوميا من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن 347 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم 67 طفلا.

وفي 10 أكتوبر الماضي بدأ سريان المرحلة الأولى من الاتفاق، بعد حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023.

وأضافت: "كنت أخطط لعبور الحدود لرؤية الوضع في غزة بنفسي، لكن إسرائيل لم تمنحني تصريح الدخول، وهو ما أحزننا بشدة".

ولفتت إلى أن غزة تحولت إلى "مقبرة لآلاف المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الإغاثة"، مشيرة أن نحو 600 من طواقم المساعدات قُتلوا بينما كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح في واحد من أخطر الأماكن على وجه الأرض.

وأردفت أن آلاف العائلات في غزة تعيش بين الركام بلا مأوى أو حماية من برد الشتاء القادم، محذرة من أن الخبراء يتوقعون شتاء كارثيا.

وجددت التأكيد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، والالتزام بالقانون الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحماية المدنيين.

وقالت إنه ينبغي الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية التي تشمل نزع سلاح حركة حماس وإعادة من تبقى من الأسرى.

"وأشارت إلى بدء إيصال جزء من المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، إلا أن ذلك غير كافٍ، مؤكدة ضرورة فتح كل المعابر".

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.