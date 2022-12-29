 الكنيست يصادق على تنصيب الحكومة الـ37 برئاسة نتنياهو.. و30 وزيرا يؤدون اليمين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكنيست يصادق على تنصيب الحكومة الـ37 برئاسة نتنياهو.. و30 وزيرا يؤدون اليمين

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:22 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:22 م

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء اليوم الخميس، على تنصيب الحكومة الجديدة الـ 37، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وصوّت 63 عضوا من أصل 120 في الكنيست لصالح حكومة نتنياهو، فيما عارضها 54 عضوا، في جلسة سرعان ما غادرها رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لابيد، وأعضاء كنيست عن كتل المعارضة.

وتضم حكومة نتنياهو شركاءه من الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراة") وتيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات الفاشية الذي يضم أحزاب "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعام".

وانتخب الكنيست - في وقت سابق - العضو عن حزب الليكود اليميني، أمير أوحانا رئيسا له.

وأدى نحو 30 وزيرا اليمين الدستورية أمام الهيئة العامة للكنيست، فيما دعا نتنياهو إلى الجلسة الأولى للحكومة التي ستعقد في وقت لاحق، مساء اليوم.

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