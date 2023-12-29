سلاح الجو الأوكراني: أعنف غارات جوية روسية على البلاد منذ فترة طويلة

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وصف المتحدث باسم سلاح الجو في أوكرانيا يوري ايهانت، إن الغارات الجوية التي شنتها روسيا على أنحاء من البلاد هي الأعنف منذ فترة طويلة.

وأضاف إيهانت للتلفزيون الأوكراني اليوم الجمعة، "بشكل عملي، سقط كل شئ، باستثناء صواريخ كاليبر كروز".

واستخدمت روسيا أسلحة من بينها صواريخ كينجال التي تفوق سرعة الصوت، وصواريخ باليستية إس-300 وصواريخ كروز مختلفة ومسيرات إيرانية الصنع طويلة المدى.

وأضاف إيهانت أنه كان جرى إرسال حوالي 18 قاذفة إستراتيجية، وقال "لم يظهر على شاشات المراقبة لدينا هذا العدد الكبير من النقاط الحمراء الخاصة بالعدو منذ فترة طويلة ".

وأصدرت السلطات صافرات الإنذار من وقوع غارات جوية في أنحاء البلاد، وسجلت وقوع أضرار في خاركيف ولفيف ودنيبرو وكييف. وأفادت وسائل الإعلام بوقوع انفجارات في أوديسا وخملنيتسكي وزابوريجيا.

وتحدث مسؤولون عن مقتل ستة أشخاص، على الأقل، وإصابة 36 شخصا في أنحاء أوكرانيا.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت حوالي 110 صواريخ، على أوكرانيا، الليلة الماضية.

وغرد زيلينيسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "استخدمت روسيا، اليوم، كل أنواع الأسلحة في ترسانتها، تقريبا. تم إطلاق حوالي 110 صواريخ ضد أوكرانيا، وجرى إسقاط معظمها".

وأوضح الرئيس أن من بين المواقع التي جرى قصفها جناح للولادة، ومرافق تعليمية ومركز تسوق وعدد من المباني السكنية متعددة الطوابق.