الاتفاق على صرف بدل مخاطر لأطقم السفن الدنماركية العابرة للبحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين

وافقت شركات الشحن في الدنمارك، مقر بعض أكبر شركات الشحن في العالم، على مضاعفة أجور طواقم السفن التي تبحر عبر البحر الأحمر، في ضوءالخطر الناجم عن الهجمات الأخيرة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إنه سيتم البدء بدفع بدل المخاطر مقابل الوقت الذي يقضيه أفراد الطواقم في منطقتين محددتين بأنهما عاليتي الخطورة في المنطقة ، وذلك بموجب صفقة توصلت إليها اليوم، مجموعة أرباب العمل الدنماركية للشحن وأكبر ثلاث نقابات عمالية للبحارة في البلاد.

يشار إلى أن العديد من شركات النقل تتجنب الإبحار في البحر الأحمر، بسبب مهاجمة جماعة الحوثي المتمركزة في اليمن للسفن دعما لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في الصراع مع إسرائيل.

ولكن حتى السفن التي ليس لها صلات مباشرة بإسرائيل تم استهدافها، وفي الوقت الذي يهدد فيه تصعيد الحرب التجارة العالمية، تحاول فرقة عمل تقودها الولايات المتحدة تعزيز الأمن في الممر المائي الرئيسي.