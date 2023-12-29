طالب عشرات الآلاف من اليمنيين في مظاهرة حاشدة بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، باستمرار هجمات الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وشهد ميدان السبعين وسط صنعاء مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، تحت شعار "معكم حتى النصر.. والأمريكي لن يوقفنا". وردد المتظاهرون هتافات "الجهاد الجهاد.. كل الشعب على استعداد.. أمريكا لن توقفنا.. لن يتغير موقفنا. كل الأمة الإسلامية.. لا تقبل بالصهيونية".

وقال بيان صادر عن المتظاهرين: "نطالب القوات المسلحة (الحوثية) باستمرار العمليات البحرية ضد سفن العدو الإسرائيلي أو المتعاونة معه حتى يُرفع الحصار عن غزة".

ودعا البيان "الشعوب العربية والإسلامية وكل من تحركه الإنسانية من مختلف شعوب العالم للاستمرار في الضغط الجماهيري بالمسيرات والمظاهرات وكل المواقف دعما لصمود غزة".

وطالب البيان "الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار الأمة والعالم إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية".

وفي كلمة له خلال المظاهرة، قال عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا): "واجب على كل الأمة من محيطها إلى خليجها أن تقف متعاونة متآزرة مع أهلنا في غزة وفلسطين المحتلة".

وأضاف أن "ضرب كل السفن التابعة لإسرائيل وكل السفن الأجنبية المتجهة نحو موانئها، يأتي من منطلق ديني وقومي وإنساني، ومن شعب مظلوم حُوصر وقُتل لأكثر من تسع سنوات ومع ذلك يخرج منتصرا لأشقائه في غزة".

وفي 18 ديسمبر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.