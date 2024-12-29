قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن حجم استثمارات القطاع الخاص في العام المالي الماضي تخطت المستهدف لتصل إلى 700 مليار جنيه بنمو 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 والتوقعات المستقبلية ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة.

وأوضحت المشاط، أن نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية ارتفعت لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، وقد عوضت الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.