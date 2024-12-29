جمال علام: لم نخفي خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف جمال علام الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة اخفاء خطاب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

وقال علام في تصريحات لقناة ام بي سي مصر: قيل إنني أخفيت خطاب ملف استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، نحن في هذا الجدل منذ ثلاث سنوات.

وأضاف: تولينا المسؤولية في 5 يناير، وفي يوم 7 كنا مع المنتخب في الكاميرون، وأُصبت بكورونا لم يتم عرض الخطابات علينا بشأن هذا الأمر حتى يوم 8 فبراير في ذلك اليوم، عُرضت علينا الخطابات، وكانت فترة تقديم ملف استضافة نهائي دوري الأبطال قد انتهت يوم 28 يناير".

وخسر الأهلي اللقب القاري في نسخه اقيمت مبارتها النهائية من لقاء واحد استضافته المغرب ليتوج به الوداد المغربي وسط اتهامات لمحلس علام باهدار حق الأهلي.