استطلاع: قضاء وقت أطول مع العائلة والأصدقاء أبرز أهداف الألمان في 2026

كشف استطلاع للرأي أن أبرز أهداف الألمان للعام الجديد هو تخصيص وقت أكبر للعائلة والأصدقاء.

ووضع 62% من الألمان هذا الهدف في المرتبة الأولى ضمن قائمة التطلعات لعام 2026، بحسب استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني (دي إيه كيه).

وجاء في المرتبة الثانية هدف "تقليل التوتر أو تجنبه" بنسبة 61%، وهما هدفان يتصدران القائمة منذ سنوات، وإن كان ترتيب الأولويات قد تبدل مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 41% من المشاركين لا يضعون أي أهداف للعام الجديد، بينما يظل "ممارسة المزيد من الرياضة" من بين الأهداف التقليدية، حيث أبدى 57% رغبتهم في زيادة النشاط البدني (مقابل 61% في 2024). كما يخطط 52% لتخصيص وقت أكبر لأنفسهم، ويفكر العدد نفسه في اتباع نظام غذائي صحي (مقابل 54% و56% على التوالي في العام الماضي).

وأشار الاستطلاع إلى أن ثلثي المشاركين التزموا بأهدافهم لعام 2025 لأكثر من ثلاثة أشهر أو حتى الآن، وهو أعلى معدل منذ بدء الاستطلاع قبل 15 عاما.

وتبين أن الشباب بين 14 و29 عاما أكثر اهتماما بوضع أهداف جديدة، حيث حدد 63% منهم تطلعات لعام 2026، أبرزها قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء، وتقليل التوتر، وممارسة الرياضة. كما أبدوا اهتماما أكبر بانتهاج سلوك صديق للبيئة والمناخ (66% مقابل متوسط 50%)، وتقليل استخدام الهواتف الذكية (50% مقابل متوسط 36%)، وتقليص الإنفاق (47% مقابل متوسط 27%).

أجري الاستطلاع بين 19 و21 نوفمبر الماضي وشمل 1002 شخص.