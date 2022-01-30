محمد بن زايد و رئيس إسرائيل يبحثان علاقات التعاون والمستجدات في المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات وإسحاق هرتسوج رئيس إسرائيل اليوم الأحد جوانب التعاون في ضوء "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه البلدان خلال عام 2020 إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهرتسوج في قصر الوطن في أبوظبي،بحسب ما اوردته وكالة أنباء الإمارات(وام).

واستعرض الجانبان الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس الإسرائيلي لموقفه وموقف بلاده تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في دولة الإمارات. وقال إنه موقف يجسد رؤيتنا المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين، وفي مقدمتها الميليشيا والقوى الإرهابية، وضرورة التصدي لها وأهمية اتخاذ موقف دولي حازم ضدها.

وتابع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "اتفاق إبراهيم للسلام " بمثابة تحول تاريخي كبير .. فقد جسَّد نهجَ السلام الذي تؤمن به الإمارات وفتح المجال لتعزيز شراكاتنا التنموية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصحة والطاقة وغيرها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ثقته بأنه يمكن للبلدين أن يقدما إلى المنطقة كلها نموذجاً عملياً لثمار السلام،وكيف يمكن توجيه الموارد والإمكانات والعقول لصنع مستقبل أفضل للجميع.

وأكدالشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن" منطقتنا هي من أكثر المناطق التي عانت من الحروب والصراعات .. ومن خلال السلام يمكننا في الإمارات وإسرائيل والمنطقة كلها أن نوجه الموارد والطاقات إلى خدمة شعوبنا وتمهيد الطريق نحو غد أفضل لها".

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن التوصل إلى تسوية دائمة لقضية فلسطين سيمثل دفعة قوية للسلام في المنطقة كلها ويعزز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة ويقطع الطريق أمام المتطرفين ودعاة الصراع الأبدي،اعيا الله تعالى أن يعم السلام منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، قال رئيس إسرائيل إن زيارته إلى الإمارات تعبير عن رؤية السلام التي يحملها إلى المنطقة بأسرها.

وأضاف هرتسوج "إنني أتفق مع سموكم تماماً على أن رسالة السلام هي حجر الزاوية في علاقتنا .. وأننا يجب أن نسعى جاهدين من أجل السلام لتحقيق حياة أفضل وأمل ومستقبل يسوده السلام لصالح الجميع في المنطقة".

وقال إن إسرائيل حريصة على تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة جمعاء.

كان هرتسوج قد وصل في وقت سابق من اليوم الإحد إلى أبوظبي .وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للإمارات.