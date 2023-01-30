شولتس يتوجه إلى البرازيل لعقد أول لقاء مع الرئيس لولا دا سيلفا

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت لاحق اليوم الاثنين، إلى البرازيل للقاء الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.



وتعتبر برازيليا هي المحطة الأخيرة في جولة للمستشار الألماني إلى أمريكا الجنوبية تستمر أربعة أيام وشملت أيضا زيارة تشيلي والأرجنتين.



ويرافق شولتس وفدا من رجال أعمال يضم حوالي عشرة مديرين تنفيذيين وممثلين عن اتحادات اقتصادية.



ويريد المستشار الألماني خلال زيارته إعطاء دفعة جديدة لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والتجمع التجاري لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور" الذي يضم إلى جانب البرازيل الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.



كما سيكون العمل المناخي وحماية الغابات المطيرة على جدول الأعمال.



ويتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية مع دول ميركوسور منذ عام 1999. وفي حين أنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في عام 2019، إلا أنه لا تزال هناك بعض الاستفسارات، خاصة فيما يتعلق بحماية الغابات المطيرة في منطقة الأمازون، التي تم إزالة مساحات واسعة منها من أجل تربية الماشية والزراعة.



وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قد سافر إلى البرازيل لحضور حفل تنصيب لولا في الأول من يناير الجاري. وكان سلف لولا اليميني المتطرف جايير بولسونارو قد عزل البلاد دوليا إلى حد كبير.



ولم يكن السياسي اليساري لولا معروفا عنه سياساته الصديقة للبيئة خلال أول فترتي