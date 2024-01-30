تامر عبد الحميد: صفقة الأهلي وأبو جبل «عيب»

تحدث تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، عن خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا، من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

قال تامر عبد الحميد خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، :" لست حزينا على الوداع الأفريقي، لقد توقعت خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية".

وواصل:" الرياضة المصرية تعانى من عدم وجود خطط واضحة الملامح، ورحيل روي فيتوريا ليس الحل بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية ".

وشدد:" لابد من رحيل مجلس جمال علام، والمدرب الوطنى الأنسب لمنتخب مصر، وأتمنى أن يتوج محمد صلاح ببطولة مع منتخب مصر قبل الإعتزال الدولي، لأنه يستحق ذلك".

وأضاف :" من حق النادي الأهلي التفاوض مع أى لاعب وفي أى وقت، خاصة وأن الفارس الأحمر يعاني من أزمة كبيرة بعد تعرض حارسه لإصابة طويلة ولكن الإعلان عن الصفقة في هذا التوقيت وقبل لقاء حاسم «عيب»".