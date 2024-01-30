تراجع صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرا

تراجعت صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرا بشكل أكبر خلال الأسبوع الماضي، مع توقف التدفقات من ميناء كوزمينو الروسي لمدة خمسة أيام بسبب الرياح العاتية ودرجات الحرارة المتجمدة.

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي رصدتها وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم تصدير نحو 3.09 مليون برميل من النفط الخام يوميا من الموانئ الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 28 يناير الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ذلك يمثل تراجعا بنحو 250 ألف برميل يوميا مقارنة بالرقم المعدل للفترة حتى 21 يناير الجاري.

وتراجع المتوسط الأسبوعي الأكثر تقلبا بنحو 120 ألف برميل يوميا إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع ليصل إلى 2.8 مليون.

وتضررت الصادرات الروسية من النفط الخام جراء عاصفة أغلقت ميناء كوزمينو، وأعمال الصيانة استمرت أربعة أيام في ميناء أوست-لوجا المطل على بحر البلطيق، حيث توقفت عمليات التحميل في وقت سابق بسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة غاز قرب الميناء.