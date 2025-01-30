منطقة ترانسنيستريا المنفصلة عن مولدوفا تتلقى الغاز الروسي مجددا

توصل مورد الغاز في مولدوفا إلى اتفاق مع مورد في منطقة ترانسنيستريا لاستئناف عمليات نقل الغاز إلى المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا، حسبما قالت شركة "مولدوفاجاز" اليوم الأربعاء.

وقالت "مولدوفاجاز" إنه تم الاتفاق على تسليم دفعة أولى تبلغ 3 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي على أساس سداد ثمنها في وقت لاحق.

وكانت روسيا قد أوقفت نقل الغاز إلى مولدوفا في بداية العام بسبب الديون المزعومة. وكان الهدف من هذه الخطوة هو التأثير على قيادة مولدوفا، التي تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مولدوفا التي تقع بين رومانيا وأوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان لتجميد نقل الغاز الروسي أشد الأثر على ترانسنيستريا، وهي عبارة عن شريط من الأرض بين نهر دنيستر وأوكرانيا.

وقد نالت المنطقة المساعدة أخيرا من الاتحاد الأوروبي، الذي قدم يوم الاثنين 30 مليون يورو (3ر31 مليون دولار) لمكافحة أزمة الطاقة في مولدوفا.

وسيمكن هذا ترانسنيستريا من الحصول على الغاز وتشغيل محطة كهرباء كبيرة مرة أخرى، وهو أمر مهم أيضا لتوفير الكهرباء في مولدوفا.