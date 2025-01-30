شهد مهرجان كومبه ميلا، أكبر تجمع ديني في العالم، حادث تدافع مميت في الهند، حيث تجمع نحو 100 مليون شخص لأداء طقس الغطس المقدس في أحد أقدس المواقع الهندوسية. وأسفر التدافع عن مخاوف من وقوع عشرات الضحايا.

ما هو مهرجان كومبه ميلا؟

يعد مهرجان كومبه ميلا أكبر تجمع ديني في العالم، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره "مهرجان المهرجانات" في التقويم الديني الهندوسي. ويقام هذا العام في مدينة براياجراج بشمال الهند، حيث يُعقد كل 12 عامًا، وفقًا لصحيفة الجارديان.

يعود أصله إلى الأساطير الهندوسية القديمة، حيث تتحدث أسطورة عن معركة بين الشياطين والآلهة حول إبريق، أو كومبه، يحتوي على رحيق الخلود، وسقوط بعض القطرات على الأرض في أربع مدن هندية.

خلال المهرجان الذي يستمر 45 يومًا، يقيم رجال الدين الهندوس، المعروفون باسم سادهو، ومئات الملايين من المريدين المخيمات ويغطسون في تريفيني سانجام، وهو التقاء مقدس لنهر الجانج ويامونا وساراسواتي الأسطوري في براياجراج، إذ يعتقدون أن ذلك يطهّرهم من الخطايا ويحررهم من دورة التناسخ.

تُقام نسخ أصغر من مهرجان كومبه ميلا كل ثلاث سنوات، لكن النسخة التي تُعقد في براياجراج تعتبر الأكبر والأكثر أهمية من الناحية الروحية.

ما هو حجم المهرجان؟

في بلد شاسع ومكتظ بالسكان مثل الهند، يبقى حجم مهرجان كومبه ميلا مذهلًا. هذا العام، توقعت الحكومة حضور 400 مليون زائر على مدار 45 يومًا، وهو عدد يفوق سكان الولايات المتحدة، ما يجعله أكبر حشد في تاريخ المهرجان. وللمقارنة، اجتذبت نسخة أصغر من المهرجان في هاريدوار عام 2019 نحو 240 مليون شخص.

خلال المهرجان، يتم بناء مدينة مؤقتة ضخمة تضم الخيام، الأكشاك، المراحيض، وواجهات المعابد المزخرفة على امتداد 40 كيلومترًا مربعًا على ضفتي نهر الجانج. يوميًا، يتوافد الملايين إلى تريفيني سانجام لأداء طقس الغطس المقدس، بعد سفر أيام طويلة للوصول إلى الموقع.

إلى جانب الحجاج، يحضر عشرات الآلاف من الرهبان المنتمين إلى الطوائف الرهبانية المعروفة بالأكاراس، حيث يشاركون في طقوس الاستحمام المقدس. كما يمنح المهرجان فرصة نادرة للحجاج لرؤية وتقديم العبادة لـناجا سادهو، وهم رجال دين عراة مغطون بالرماد، يعيشون حياة انعزال وتأمل داخل الأديرة.

ارتفعت نفقات المهرجان إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام، حيث أنفقت حكومة ولاية أوتار براديش نحو 70 مليار روبية (670 مليون جنيه إسترليني) على تجهيز الموقع، مع إدخال تقنيات حديثة لتطوير الاحتفالات التقليدية.

ما هو سبب تدافع الحشد؟

كان يوم الأربعاء 29 يناير أحد الأيام الأكثر ملاءمة للسباحة في مياه النهر المقدس خلال مهرجان كومبه ميلا، وكان من المتوقع دائمًا أن يجذب أعدادًا كبيرة من الحجاج.

وبحسب تقديرات الحكومة، كان من المقرر أن يغطس 100 مليون شخص في المياه المقدسة على مدار اليوم. كما يشارك في هذا اليوم أيضًا أتباع الأكاراس، وهم 13 طائفة رهبانية من السادهوس، في طقوس الشاهي سنان، وهي واحدة من أكبر طقوس الاستحمام الروحية في مهرجان كومبه ميلا، والتي تبدأ قبل شروق الشمس.

أثناء التحضيرات، بدا أن الشرطة كانت تكافح بالفعل للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الحجاج الذين كانوا يصلون. كانت العديد من الجسور العائمة والممرات مزدحمة للغاية أو مغلقة من قبل الشرطة، مما ترك الحجاج والسادهوس محبطين بسبب تقييد الحركة حول الموقع.

ومع وصول أعداد كبيرة من الحجاج إلى ضفة النهر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بدأت السلطات في حثهم على الغطس مرتين فقط في الماء ثم مغادرة ضفة النهر بسرعة. ولكن بحلول الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استمر ملايين الحجاج في التزاحم على المنطقة المحيطة بالسنجام، ونام العديد منهم على الأرض بعد الغطس المقدس.

وبحسب شهود عيان لصحيفة الجارديان، ففي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، اندفع الحشد حول ضفة النهر في اتجاهات متعددة، وبدأ الناس في محاولة الخروج. وسقط العديد منهم ودُهسوا، بينما سُحق عدد من النائمين على الأرض.

هل هذه أول حادثة تدافع مميتة في مناسبة دينية في الهند؟

الهند لديها تاريخ مؤسف من التجمعات الدينية الكبيرة التي تنتهي بوفيات. ففي مهرجان كومبه ميلا عام 2013، قُتل 42 شخصًا في تدافع بين المصلين عند وصولهم إلى محطة القطار، مما دفع إلى إعادة النظر في الترتيبات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توفي ستة حجاج بسبب الازدحام في معبد بولاية أندرا براديش، وفي يوليو من العام الماضي، توفي 121 شخصًا في تجمع ديني في هاثراس بولاية أوتار براديش، عندما حضر مئات الآلاف لرؤية معلم ديني مشهور.