السعودية تملأ مستودعات النفط الخام في مصر استعدادا لزيادة صادراتها إلى أوروبا

قالت مصادر مطلعة إن السعودية ترسل كميات كبيرة من النفط الخام لتخزينها في المستودعات بمصر استعدادا لبدء زيادة الصادرات السعودية من النفط إلى اوروبا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء، فإن السعودية أرسلت إلى مصر حوالي 3ر1 مليون برميل يوميا منذ بداية مارس الحالي، وهو أعلى معدل لصادرات النفط السعودي إلى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويتم تنزيل هذه الكميات من النفط الخام في ميناء العين السخنة قبل ان يتم ضخها عبر خط انابيب داخل الأراضي المصرية إلى مستودعات التخزين وميناء التصدير على ساحل البحر المتوسط.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدرين مطلعين القول انه سيعاد تصدير النفط السعودي عبر ميناء سيدي كرير المصري على ساحل البحر المتوسط إلى أوروبا كجزء من خطة المملكة العربية السعودية لزيادة صادراتها من النفط الخام إلى أقصى مدى ممكن، مع تخفيض الأسعار نتيجة تراجع الطلب على الخام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لأسعار النفط في الأسواق العالمية حاليا، فإنه مع التخفيضات التي أقرتها السعودية لأسعارها، يمكن أن تباع بعض درجات الخام السعودية في أسواق أوروبا بنحو 10 دولارات للبرميل.