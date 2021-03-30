ألمانيا: قصر استخدام لقاح أسترازينيكا على من تزيد أعمارهم عن الـ60

أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا بقصر استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وأعلنت لجنة الخبراء الموجودة في معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، اليوم الثلاثاء أنها قررت هذه التوصية " بالأغلبية" بعد إجراء مشاورات مع خبراء خارجيين، وأوضحت أن أساس القرار هو البيانات المتاحة في الوقت الراهن عن ظهور "تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية لحالات الانصمام الخثاري"، وقالت إن هذه التأثيرات ظهرت في غالبيتها بين أشخاص قلت أعمارهم عن 60 عاما في فترة تتراوح بين 4 إلى 16 يوما بعد التطعيم.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة توصية بحلول نهاية أبريل المقبل بخصوص التطعيم الثاني للأشخاص الذين تناولوا بالفعل الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا.

وذكرت اللجنة أنه بعد بدء التطعيم باللقاح في بداية فبراير وبناء على التوصية المتعلقة بتخصيص 12 أسبوعا للفصل بين الجرعتين الأولى والثانية، فإن الموعد المقرر للجرعة الثانية سيكون في بداية مايو المقبل.