جونسون يبحث هاتفيا الوضع في أوكرانيا مع بايدن وماكرون وشولتز ودراجي

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

واتفق القادة على الحاجة المستمرة لدعم الشعب الأوكراني والحفاظ عليه في حربه ضد الهجمات الروسية.

وسلط جونسون الضوء على الهجمات التي يتم تنفيذها في مدن مثل ماريوبول، والتي تعرضت بالفعل لأسابيع من القصف، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

ووفقا للبيان، ناقش القادة الحاجة إلى العمل معا لإعادة تشكيل هيكل الطاقة الدولي وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية.. واتفقوا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك تهدئة للعزيمة الغربية حتى ينتهي الرعب الذي أصاب أوكرانيا".. كما اتفق القادة على البقاء على اتصال وثيق.