أمين عام الحزب الشيوعي الفيتنامي يناقش مع الرئيس الأمريكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ناقش الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، والرئيس الأمريكي جو بايدن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك خلال مكالمة هاتفية أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للحكومة الفيتنامية أن تروج اقترح أن يواصل الجانبان توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والعمل من أجل تأمين سلاسل الإمداد، وتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالدفاع الوطني والتعاون في مجال الأمن.

وأضاف البيان أن ترونج" أكد حاجة الجانبين إلى تعزيز التواصل والتبادل بين الهيئات في كل منهما على جميع المستويات، بأسلوب مرن، ويشمل ذلك تعزيز العلاقات بين الحكومات والبرلمانات والأحزاب والمواطنين لتعزيز الروابط بين الدولتين لتصبح أكثر استدامة".